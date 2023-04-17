أحمد مرتضى منصور: الطائرة حقق انجازا كبيرا بالتتويج بالدوري ومكافات كبيرة في الطريق

ياسر رشاد - القاهرة -

اعرب احمد مرتضى منصور عضو مجلس الادارة والمشرف العام على العاب الصالات بالقلعة البيضاء عن سعادته بتتويج فريق الكرة الطائرة بالدورى الممتاز للموسم الثانى على التوالى

وقال احمد مرتضى ان الحفاظ على اللقب انجاز كبير يحسب لفريق الكرة الطائرة واضاف احمد ان اللاعبون والجهاز الفنى كانوا قدر المسؤلية وقدموا كل فنون اللعبة خلال المباراة النهائية

وقدم تهنئة لمجلس الادارة وجماهير النادي ولكل اعضاء الفريق و الشكر على هذا الانجاز

وكان فريق الزمالك للكرة الطائرة قد توج ببطولة الدورى الممتاز نسخىة 2023 للسنة الثانية على التوالى بعد الفوز على الاهلى فى المباراة النهائية بنتيجة 3/2

