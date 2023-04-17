علاء فهمي: رجال الطائرة قدموا مباراة كبيرة واستحقوا التتويج بلقب أبطال الدوري

ياسر رشاد - القاهرة -

اشاد علاء فهمى رئيس قطاع الكرة الطائرة بنادى الزمالك بالفوز الكبير الذى حققه الفارس الابيض على غريمة التقليدى النادى الاهلى والتتويج ببطولة الدورى العام لهذا الموسم

وقال علاء فهمي ان فريق الزمالك قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز ببطولة الدورى والحفاظ على اللقب واضاف علاء فهمي ان ابناء القلعة البيضاء سيطروا على مجريات المبارة بشكل كبير وحسم المباراة لالحهم مؤكدا ان الفضل يرجع للتركيز الكبير الذى ظهرا على

اللاعبون للفوز باللقب موضحا ان الفوز بالبطولة يضاف لسجل انجازات الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء

وأضاف فهمي أن المجهود الكبير الذي بذله المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ومجلس الإدارة، ممثلا في أحمد مرتضى المسؤول عن ملف ألعاب الصالات كان بمثابة كلمة السر، التي فتحت طريق البطولات

