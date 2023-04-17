أشرف اللقاني: سعيد بالتتويج ببطولة دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة -

اعرب أشرف اللقاني لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك ، عن سعادته الشديدة بالفوز ببطولة الدوري، بعد التغلب على الاهلي بنتيجة 2/0في مجموع مباريات الدور النهائي

وأضاف: «سعيد بالفوز على الاهلي والتتويج بلقب الدوري، ولا يزال لدينا بطولة كأس مصر، وقادرون على الفوز بها بإذن الله لإسعاد الجماهير».

وواصل: «لاعبو الزمالك لديهم خبرات كبيرة، وكان هناك

هدوء أعصاب في المباراة وهو ما منح الفريق الفوز على الاهلي في مواجهة اليوم».

وختم أشرف اللقاني قائلا: «الزمالك فريق كبير، وهدفنا التتويج بالبطولات بشكل مستمر، وكل اللاعبين لديهم روح وعزيمة كبيرة، ونتمنى إسعاد الجماهير بصفة دائمة

