شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سموحة الليلة فى البروفة الأخيرة قبل موقعة ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلي مع نظيره سموحة فى التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة صعبة على الفريق الأحمر، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل مباراته أمام الرجاء الرياضي المغربي فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على سموحة واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الانتصارات المتتالية فى مسابقة الدوري، وآخرها الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة، في مشوار البحث عن استعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على سموحة ليكون خير إعداد وارفع الروح المعنوية للاعبيه قبل مباراته المهمة مع الرجاء المغربي والتي ستحتاج تحضيرات خاصة باعتبارها فارقة في مشوار استمرار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية .

من جهته حذر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من خطورة فريق سموحة لاسيما أنه يملك لاعبين مميزين فى مختلف المراكز، أبرزهم لاعبو الأهلى المعارون حسام حسن ومصطفى سعد ومحمد مغربي وزياد طارق، حيث طالب لاعبي الأهلي بالتركيز الشديد في موقعة سموحة وضرورة تنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة والالتزام باللعب الجماعي ونقل الكرة السريع وتنفيذ الجمل الفنية التي تدرب عليها اللاعبين خلال التدريبات التي سبقت المباراة.

وحرص كولر ومعاونوه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق سموحة الأخيرة من أجل الوقوف على أسلوب لعبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين والاستحواذ على الكرة وخطة اللعب التي يعتمد عليها أحمد سامي، وكذلك معرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم خاصة، وأيضا معرفة الطريقة التي يعتمد عليه الفريق السكندري في وضعية الدفاع.

ويستعيد الأهلي جهود أكثر من لاعب في مباراة سموحة، مثل بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم، فيما يغيب عنه حمدي فتحي للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فاركو الأخيرة.

على جانب آخر، يدخل فريق سموحة مباراة الليلة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة الأخيرة من الاتحاد السكندري ورغبته في تصحيح المسار في مسابقة الدوري المصري ، لاسيما مع رغبة الفريق في العودة للمنافسة على المراكز الأولى بجدول المسابقة.

من جانبه، أكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة أن مباراة الأهلى ستكون صعبة جدا خاصة فى ظل المستويات الكبيرة التى يقدمها الفريق الأحمر فى الفترة الأخيرة، بالإضافة لضيق الوقت بين مباراة الاتحاد والأهلى، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحفيظ اللاعبين طريقة لعب المارد الأحمر.

وتدرب فريق سموحة بدون راحة لضيق الوقت بين مواجهة الاتحاد والأهلي، واختتم استعداداته بشكل قوي على أمل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي.

ويدرس أحمد سامى، إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى سموحة في مواجهة الأهلي، في ظل الأخطاء التى ارتكبها عمر صلاح أمام الاتحاد وأدت إلى خسارة الفريق للمباراة والثلاث نقاط، كما يعول أحمد سامى على خبرات الهانى سليمان أمام الأهلي لمحاولة الذود عن مرمى الفريق السكندرى ومساعدة الفريق لخطف الثلاث نقاط، خاصة بعد ابتعاده عن حراسة سموحة آخر 4 مباريات خاضها سموحة وهي والإسماعيلى وأسوان والداخلية والاتحاد السكندرى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.