شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يواصل الاعتماد على أحمد فتحى فى دفاع بيراميدز بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الاعتماد على أحمد فتحى فى دفاع الفريق السماوى بمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منواجهات الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعتمد باتشيكو على أحمد فتحى فى دفاع بيراميدز، بسبب كثرة المصابين، خاصة فى مركز الدفاع، حيث غاب عن الفريق فى مواجهة أسوان الأخيرة كل من، عبد الله السعيد بسبب إصابته بجزع فى الركبة من الدرجة الثانية، وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب، وأسامة جلال بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة 3 أشهر.

كما يغيب أحمد سامي بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين، وعلى جبر بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي، ورمضان صبحي بسبب معاناته من الإجهاد وحاجته لأسبوع إضافى، وفخر الدين بن يوسف بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين.

وكان بيراميدز حقق الفوز على فريق أسوان بنتيجة 3 / 0 والتي خاضها مساء الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25، وبهذه النتيجة أحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.