شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات حسم لقب دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى رابع جولات المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، بين كل من الزمالك مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الأهلى والأوليمبى مع سموحة.

فيما تختتم المنافسة غدا بلقاءات بين كل من، سموحة مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى و الأهلى مع الزمالك.

فاز مؤخرا فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 32/22، فى إطار نهائى كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 بصالة أكتوبر الدولية، ليتوج بالقب.

ونجح فريق الأهلى بعد فوزه باللقاء فى مواصلة التفوق بعد حصد لقب دورى المحترفين مؤخرا على حساب الزمالك بعد غياب 4 سنوات.