موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لخوض مواجهة قوية عندما يلتقى المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وهي المباراة التى ستسجل الظهور الأول للكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد الذي تولي المهمة بداية من الجمعة الماضى. موعد مباراة الزمالك والمقاولون

تقام مباراة الزمالكوالمقاولون العرب في التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلهم، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.