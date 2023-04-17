شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
تقام مباراة الزمالكوالمقاولون العرب في التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.ترتيب الفريقين قبل المباراة
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 6 وخسر مثلهم، فيما يدخل المقاولون العرب اللقاء في المركز السادس برصيد 35 نقطة، حصدهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل فى 11 مباراة، وخسر في 6.
تعليمات أوسوريو للاعبي الزمالك
وحرص الكولومبي أوسوريو على التحدث مع اللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون، من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع، وأكد الخواجة للاعبيه إنه كان حريص علي متابعة أداء اللاعبين في عدة مباريات ماضية، من أجل الوقوف علي مستواهم ومعرفة المتغيرات.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي، خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
التشكيل المتوقع للمقاولون العرب
ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون العرب مباراة اليوم بالتشكيل التالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد، أحمد الشيمي، محمد مجلي، عبد الرحمن جبنة، أمادو نياص، جون أوكلي.
القناة الناقلة للمباراةتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري.