شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم تنزانيا بسداسية فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 17 أبريل عام 1987 حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره التنزانى بسداسية دون رد، فى لقاء الإياب بتصفيات دورة الألعاب الأفريقية نيروبى 1987، سجل سداسية الفراعنة جمال عبد الحميد هدفين، وأضاف عماد سليمان مثلهما، وأحرز مجدى عبد الغنى وأيمن يونس هدفا لكل منهما، وتأهل المنتخب الوطنى حينها لنهائيات دورة الألعاب الأفريقية فى نيروبى 1987 وحصد ميداليتها الذهبية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

في سياق أخر، طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الاتحاد الأفريقي "كاف" بتحديد موعد مباراة منتخب مصر مع غينيا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار من أجل تحديد موعد المباراة الودية التى سيخوضها الفراعنة خلال شهر يونيو المقبل، سواء قبل ملاقاة المنتخب الغيني أو بعدها.

وحدد الاتحاد الأفريقي الفترة من 12 إلى 20 يونيو المقبل موعداً للتوقف الدولي المقبل الذى يتخلله مباراة مصر وغينيا، إلا أنه لم يحدد موعد المباراة حتى الآن.

ويدخل منتخب مصر مواجهة خارج الديار أمام غينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التي ستقام فى كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا إثيوبيا.