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نجم الإسماعيلي السابق : الدروايش في تطور مع حمزة الجمل

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم النادي الاسماعيلي السابق بالفوز الذي حققه الأصفر أمام إنبي بثلاثية ، ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين من الدوري الممتاز .

 

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وقال بازوكا في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" :
" الاسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام إنبي ، واستحق الفوز ، ونجح اللاعبون في فرض السيطرة منذ اللحظة الأولى عن طريق المثلث الهجومي بقيادة عبد الرحمن مجدي و محمد الشامي و فراس شواط ، وغيرهم ، كما أن الفريق في تطور ملحوظ تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل الذي نجح

في إعادة الفريق للطريق الصحيح ، ورحيله الموسم الماضي كان أكبر خطأ من مجلس الإدارة السابق ".

 

وأضاف : "المباراة القادمة صعبة للاسماعيلي أمام المصري البورسعيدي الذي يعيش حالة فنية جيدة تحت قيادة حسام حسن ، الذي أعاد الفريق للإنتصارات في الفترة الماضية ، وهي مباراة ذات طابع خاص بين الفريقين فنياً و خارج الخطوط بين كلا المديرين الفنيين ".

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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