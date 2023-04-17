موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم الاثنين 17 / 4 / 2023 فى الدوري والقناة الناقلة

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على فاركو بثلاثية دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين. موعد مباراة الاهلى وسموحة بالدوري ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري. القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربى

يخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.