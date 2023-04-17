52 ألف متفرج لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بالقاهرة

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وأعلن الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي أنه تلقى إخطارا فعليا بحضور 52 ألف متفرج للمباراة.
وأضاف البيان «يبدأ الأهلي خلال الساعات المقبلة بالتعاون مع الشركة المتخصصة عن التذاكر في طرحها للجماهير بنظام البيع أون لاين».
وأوضح «سوف يتم منح فريق الرجاء نسبته القانونية طبقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)».
وستكون هذه هي النسخة الثانية على التوالي في دوري الأبطال، التي يلتقي خلالها الأهلي مع الرجاء، بعدما سبق أن التقيا في الدور ذاته بنسخة المسابقة الماضية، حيث اجتاز الفريق المصري عقبة نظيره المغربي، بعدما تغلب عليه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
يذكر أنه من المقرر أن تجرى مباراة الإياب في 29 أبريل الجاري، على ملعب (محمد الخامس) في مدينة الدار البيضاء المغربية.
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