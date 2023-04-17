ويستهام يفرض التعادل على أرسنال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهدر أرسنال فرصة زيادة الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع ويستهام 2-2، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني،

وسيلتقيان معا يوم 26 أبريل الجاري. يشار إلى أن عدد مباريات أرسنال يزيد بمباراة عن مانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، رفع ويستهام رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ15.

تقدم أرسنال عن طريق جابرييل خيسوس في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، وسجل سعيد بن رحمة هدف تقليص الفارق لويستهام في الدقيقة الـ33 من ضربة جزاء، فيما سجل جارود بوين هدف التعادل في الدقيقة الـ54. وشهدت المباراة إهدار بوكايو ساكا لاعب أرسنال ضربة جزاء في الدقيقة الـ51. ولم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، إذ بدأت بهجوم مكثف من أرسنال، الذي هدد مرمى ويستهام مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق جابرييل ماجاليس، الذي تلقى تمريرة عرضية من جهة اليسار بواسطة جابرييل مارتينيللي، ليسدد ضربة رأس ذهبت إلى ركلة مرمى.

وحملت الدقيقة السابعة البشرى لأرسنال، بعدما افتتح التسجيل عن طريق جابرييل جيسوس. واصل أرسنال نشاطه الهجومي رغم تقدمه في النتيجة، ليحرز مارتن أوديجارد الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة العاشرة.

حاول لاعبو ويستهام امتصاص صدمة الهدفين، ومبادلة أرسنال الهجمات، ليحصل على ركلة حرة من الناحية اليسرى في الدقيقة الـ19، نفذها ديكلان رايس بتسديدة مباشرة نحو المرمى، لكن الكرة ارتطمت في الحائط البشري.

ورد أرسنال بتسديدة عن طريق أوديجارد في الدقيقة الـ23 اصطدمت في الدفاع، لتشهد الدقيقة الـ32 منعطفا جديدا في اللقاء، عقب حصول ويستهام على ركلة جزاء، إثر تعرض لوكاس باكيتا للإعاقة من جانب جابرييل ماجاليس، داخل منطقة جزاء أرسنال.

ونفذ بن رحمة الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة زاحفة على يسار آرون رامسدال، حارس مرمى أرسنال.

ومع بداية الشوط الثاني واصل ويستهام محاولاته لإدراك التعادل، فيما بادله أرسنال الهجمات، وحصل الأخير على ضربة جزاء في الدقيقة الـ51، بعد لمسة يد من مايكل أنطونيو لاعب ويستهام داخل منطقة الجزاء.

وبعد ذلك بـ3 دقائق، نجح ويستهام في تسجيل هدف التعادل عن طريق جارود بوين، الذي تلقى كرة عرضية من المدافع تيلو كيرير، ليسدد الكرة في شباك رامسديل.

وتنوعت المحاولات بين الفريقين بعد التعادل، لكن ويستهام أبدى التزاما دفاعيا كبيرا، مما حرم منافسه من تهديد مرمى فابيانسكي، فيما تألق رامسديل في التصدي لهجمات ويستهام التي جاءت على فترات.

ولم تشهد باقي فترات الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة، بالتعادل بين ويستهام وضيفه أرسنال.