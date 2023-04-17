الاتحاد في مواجهة مدربيه خلال أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد الشهر الحالي مهما للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد متصدر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يأمل بإنهاء الشهر بأفضل النتائج الممكنة، وهي تحقيق الفوز في المباريات الثلاث ضمن منافسات الدوري، والذي أصبح قريبا من ذلك بعد فوزه أمام ضمك والوحدة، وينتظره اللقاء الأخير أمام الشباب، أحد المنافسين المباشرين على اللقب في 28 أبريل المقبل.

ويخوض العميد أيضا لقاء آخر على بطولة أخرى عندما يستضيف على ملعب الجوهرة بجدة ضيفه الهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك يتمنى الاتحاديون أن يكون الحظ سعيدا لهم ويحققوا الانتصارات في المباراتين المتبقيتين أواخر هذا الشهر كما حدث في أوله.

وما يميز لقاءات الاتحاد خلال أبريل هو أن الفريق يخوض مواجهاته أمام مدربين سبق لهم وأن أشرفوا على تدريب الاتحاد في فترات سابقة، حيث كانت المواجهة الأولى أمام ضمك الذي يدربه الروماني كوزمين كونترا المدرب السابق للاتحاد الموسم الماضي، واستطاع المتصدر تجاوزه بثلاثية نظيفة. وقاد كونترا الاتحاد في 30 مباراة عبر كل المسابقات، وفاز في 20 مواجهة وتعادل 5 مرات وخسر مثلها.

وانتقل بعد ذلك العميد إلى ملعب الشرائع ليلاعب الوحدة ومدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي درب الاتحاد في فترتين سابقتين كان آخرها 2019 وعاد بالنقاط الثلاث مواصلا صدارته لجدول الترتيب. وقاد سييرا «النمور» من قبل لحصد لقب كأس ولي العهد موسم 2016 - 17، وبطولة كأس الملك موسم 2017 - 18.

أما اللقاء الأخير الذي سيواجه فيه الاتحاد أحد مدربيه السابقين هو لقاء الهلال الذي يقودهم رامون دياز، والذي سبق وأن درب الاتحاد عام 2018، ولكن لم يدم طويلا على رأس الهرم الفني للفريق، حيث أقيل بعد نحو 5 أشهر من تعيينه.

مواجهات الاتحاد هذا الشهر أمام مدربيه السابقين الاتحاد







3 - 0 ضمك: 4 أبريل مدربه السابق كوزمين كونترا



الوحدة 1 - 2 الاتحاد: 9 أبريل مدربه السابق خوسيه لويس سييرا



الاتحاد - الهلال: 23 أبريل مدربه السابق رامون دياز



المدربون السابقون للاتحاد: