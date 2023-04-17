النصراويون يبحثون عن مدربهم السادس بعد 24 شهرا من رئاسة مسلي

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إقناع زيدان
وكشفت الصحيفة الكتالونية أن قائد النصر كريستيانو ورنالدو قادر على إقناع زين الدين زيدان بقبول العرض السعودي بحكم الرابطة القوية بينهما بحكم إشرافه على تدريبه في ريال مدريد، حيث ظل الفرنسي متوقفا عن التدريب منذ رحيله عن الملكي في 2021، كما أكدت شبكة كانت شبكة «سي بي إس سبورتس» الأمريكية عرض النصر للفرنسي زين الدين زيدان.
كما أظهرت صحيفة الماركا الإسبانية الشهيرة عن تقديم النصر لعرض لمدرب بوماس المكسيكي أنطونيو محمد بحسب تصريحاته عبر «TV Azteca»، إلا أنه رد برغبته في البقاء مع النادي المكسيكي الذي يمتد عقده التدريبي معه حتى يونيو 2025 بعد أن وقع معهد في الـ27 من مارس الماضي.
جيسيوس خيار ثانوي
في حين كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مدرب فريق فنربخشة، البرتغالي خورخي جيسوس، لا يفكر أبدا بالانتقال لتدريب نادي النصر السعودي، خلفا للمدرب المقال، الفرنسي رودي غارسيا.
وكتب الصحفي الإيطالي، رودي غاليتي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «على الرغم من بعض الشائعات التي أكدت قرب خورخي من تدريب النصر، فإن المدرب ليس أولوية رئيسية للفريق السعودي».
وتابع غاليتي «على عكس الشائعات التي ربطته بتدريب النصر، المدرب جيسوس على رأس قائمة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون مدربا جديدا للمنتخب السعودي».
يشار إلى أن مدرب شباب النصر للكرواتي دينكو جيليتشيتش هو من سيقود الفرق بصفة مؤقتة بدءا من لقاء الهلال لحين تعاقد النادي مع مدرب يقوده لما تبقى من مباريات الموسم الحالي والموسم الكروي الجديد.
ومنذ وصول آل معمر إلى رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، في الأول من أبريل عام 2021، تولى 5 مدربين، القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. هذا الخماسي.. خاض 66 مباراة رسمية مع قلعة العالمي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، وبدون تحقيق أي بطولة؛ بواقع 44 فوزا و10 تعادلات و12 هزيمة.
5 مدربين قادوا النصر منذ وصول آل معمر:
- البرازيلي مارسيلو سالازار
- حل في المركز الأخير من حيث عدد الأيام الذي أشرف فيها على النصر، بواقع 36 يوما؛ حقق خلالها الفوز بنسبة 67%.
- البرازيلي مانو مينيزس
- حقق نسبة فوز وصلت إلى 64%؛ خلال الـ164 يوما التي تولى فيها قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
- البرتغالي بيدرو إيمانويل
- صاحب أقل نسبة فوز في عهد مسلي آل معمر «40%»؛ حيث تولى تدريب الفريق الأول بنادي النصر، لمدة 38 يوما فقط.
-الفرنسي رودي غارسيا.
- قاد نادي النصر، لمدة 285 يوما، وهي الفترة الأطول في عهد آل معمر؛ حيث حقق نسبة فوز وصلت إلى 69.%
-الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو
- يأتي في المرتبة الثانية من حيث المدة، في عهد آل معمر، بواقع 201 يوم؛ حقق خلالها نسبة انتصارات وصلت إلى 71.
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