مجموعات متوازنة في قرعة كأس العرب الشاطئية

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وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم المسابقة، التي يستضيفها نظيره السعودي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخبا عربيا.
وأسفرت نتائج القرعة عن 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: ضمت منتخبات، السعودية، موريتانيا، المغرب، لبنان.
المجموعة الثانية: منتخبات عمان، فلسطين، السودان، مصر.
المجموعة الثالثة: منتخبات الإمارات، ليبيا، الكويت، جزر القمر.
يذكر، أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، أقيمت في جمهورية مصر العربية عام 2008، وحقق لقبها المنتخب المصري، وجاء وصيفا منتخب لبنان، تلتها النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية عام 2010، إذ حقق المنتخب السعودي اللقب، وجاء منتخب الإمارات في الوصافة.
وأقيمت النسخة الثالثة عام 2014 مجدداً في جمهورية مصر العربية، ونال لقبها منتخب مصر، وحل منتخب لبنان في المركز الثاني.
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