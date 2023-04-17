إيقاف كهربا ١٢ مباراة بسبب مباراة القمة.. وأول رد فعل من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت لجنة الانضباط عدة قرارات اليوم في شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك وشكوى القلعة البيضاء ضد محمود كهربا لاعب المارد الأحمر، على خلفية مباراة الفريقين الأخيرة بالدوري العام.

وبحثت لجنة الانضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمي وعصام فريد وايهاب عثمان وعزت ابوزيد، الشكوي المقدمة من النادي الاهلي ضد رئيس نادي الزمالك لسبه اللاعب محمود كهربا، وشكوي نادي الزمالك ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اتخاذ قرارات رادعة:

تغريم رئيس نادي الزمالك ٣٠٠ الف جنية تسدد خلال شهر.

-حرمان رئيس نادي الزمالك من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

- تحذير رئيس نادي الزمالك بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك وتذكرته بالقواعد الانضباطية.

كما قررت اللجنة معاقبة لاعب النادي الاهلي كهربا بالإيقاف لعدد ١٢ مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم او رابطة الاندية.

- غرامة مليون جنيه على اللاعب تسدد خلال شهر.

-تحذير النادي الاهلي من تكرار قيام الجماهير باستخدام عبارات او اشارات تنطوي علي اخلال بالقيم والاخلاق والقواعد الرياضية.

-تغريم النادي الاهلي ٢٠٠ الف جنية تسدد خلال شهر

أول رد من الأهلي

وأكد مصدر داخل إدارة النادي، أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة، ومتابعة الموقف عن كثب قبل اتخاذ أي قرار.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة 'الفجر': "لجنة الانضباط ليست قانونية بسبب عدم اعتمادها في المدة المحددة من اتحاد الكرة أو إجراء جمعية عمومية لتشكيلها".

وأضاف: "من الطبيعي عدم السكوت ضد تلك القرارات وسوف يكون هناك رد فعل قوي لحماية اللاعب والنادي، خاصةً أن ما حدث يعد تعنت واضح وصريح".

واختتم: "ليس من المعقول أن يتم إيقاف لاعب لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، لمجرد الهتاف مع جماهيره بعد إحراز هدف في مباراة تخطى عليها ما يقرب من 3 أشهر، فضلًا عن عدم وجود عقوبة تصل إلى هذا الحد في لائحة المسابقات، وبالتالي لن نقف مكتوفي الأيدي".