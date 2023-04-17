شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى لا يعرف الهزيمة آخر 10 مباريات بالدورى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، نتائجه الرائعة بعد الفوز على فريق إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

10 مباريات بلا هزيمة

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 10 مباريات فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 10 مباريات متتالية.

ونجح الإسماعيلى بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الفوز بـ3 مواجهات بنتيجة 3/ 1 على كل من الداخلية وسموحة وإنبى وتعادل فى 7 مباريات، بالإضافة إلى التعادل مع غزل المحلة فى كأس الرابطة والتأهل بركلات الترجيح.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على دراسة مباريات المصري البورسعيدى الأخيرة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة حسام حسن بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى التاسعة والربع مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 23 نقطة من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.