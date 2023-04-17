شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأهلى فى 20 مباراة بالدورى.. التربع على القمة والأقوى دفاعاً وهجوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي 20 مباراة قبل مواجهة سموحة، المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم، الاثنين، في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز. فاز الأهلي في 15 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم بـ38 هدفاً، كما يُعد الأهلي الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 50 نقطة.

وفاز الأهلي على فاركو أمس الأول، الجمعة، بثلاثية نظيفة في الدوري، وبدأ الفريق أمس الاستعداد لمواجهة سموحة فى بطولة الدوري، ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الرجاء بالمغرب يوم 29 أبريل الجاري فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم يلتقى مع الزمالك 5 مايو المقبل فى السوبر المصري بالإمارات.