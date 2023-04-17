شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ثلاثى الجبهة اليسرى بالزمالك فى القائمة الأولى مع أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد فتوح وعمر جابر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غيابات الأبيض في أول قائمة يعلن عنها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد، استعدادا للمقاولون.

واستبعد أوسوريو أحمد فتوح لمعاناته من كدمة أسفل الظهر، بينما يغيب محمود شبانة بسبب الإجهاد العضلى، وسامسون لرؤية فنية وعمرو السيسى وعمر جابر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لمعاناتهم من الإصابة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الإثنين باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد القائمة غياب ثلاثي الجبهة اليسرى الأساسيين في الزمالك، وهم أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي ومعهم عبد الله جمعة، فيما يتواجد الناشئ حاتم سكر الذي سيشارك كأساسيا في مباراة المقاولون.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.