شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة غيابات دفاع الأهلى قبل مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني للأهلي بعد انتهاء أزمة الغيابات التي ضربت صفوف خط دفاع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، قبل خوض مباراته ضد سموحة اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واكتملت صفوف الأهلي بعد عودة محمد عبد المنعم ومشاركته في التدريبات الجماعية ومن قبله استعادة الثنائي ياسر إبراهيم ثم محمود متولي، فيما اقترب رامي ربيعة من العودة لصفوف فريقه بعد إصابته بجزع في الكتف خلال مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.

ولم يتحدد موقف رامي ربيعة من اللحاق بمباراة سموحة من عدمه، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة، فيما لا يوجد عجز في مركز قلب الدفاع مع وجود الثلاثي عبد المنعم وياسر ومتولي، بخلاف وجود الثنائي حمدي فتحي وخالد عبد الفتاح اللذين يجيدان اللعب في هذا المركز.

ويخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الفرصة للثنائى محمد مجدى أفشة وشادى حسين لاعبى الفريق بمباراة سموحة بالدوري المصري لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للاستعانة بجهودهم خلال المباريات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

وغاب أفشة وشادى حسين عن الظهور في مباريات الاهلى الأخيرة، واكتفى اللاعبان بالظهور على دكة البدلاء.

الأهلي سيلعب فى التاسعة والربع مساء اليوم، الإثنين، مع سموحة بالإسكندرية في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تُقام مباراة العودة أمام الرجاء المغربي يوم 29 أبريل بالمغرب، بعدها سيلعب الأهلي مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارت فى السوبر المصري.