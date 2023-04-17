شكرا لقرائتكم خبر عن معلول والشحات أبرز الغائبين عن الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي التي ستواجه سموحة في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين غيابات كثيرة ومؤثرة، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي كل من: حمدي فتحي للإيقاف، ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي للإصابة وحسين الشحات وعلي معلول بسبب الإجهاد، وبرونو سافيو وشادي حسين وكريم الدبيس ومحمد فخري لأسباب فنية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة سموحة غدا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران؛ وذلك للحديث عن مباراة سموحة وضرورة التركيز في المنافسة المحلية كعادة الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق واندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحازم جمال، في تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن ينتظموا في تدريبات الكرة الجماعية.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بالجهاز الفني المعاون في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، وذلك على هامش المران لبحث بعض الترتيبات للفترة المقبلة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق وظهر اللاعبون خلالها بحالة بدنية وفنية مميزة.

ويتناول اللاعبون وجبة الإفطار في النادي عقب انتهاء المران، على أن يغادر بعدها الفريق إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سموحة غدا في الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين والمقرر إقامتها التاسعة والربع على ملعب برج العرب بالإسكندرية.