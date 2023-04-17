شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ومحمود شبانة مهددان بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاستبعاد محمود شبانة مدافع الأبيض من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المقاولون المقرر لها غداً الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب محمود شبانة من قائمة الزمالك للمباراة الثالثة على التوالى بعد، ابتعاده عن مباراة البنك الأهلى وحرس الحدود في الجولتين الماضيتين من الدورى المصرى الممتاز بسبب شكواه من الإجهاد العضلى.

كذلك استقر الجهاز الفني للزمالك على استبعاد عمر جابر من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غداً.

واختتم فريق الكرة بالزمالك استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غداً الإثنين بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، حيث من المقرر أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى التاسعة والربع مساء غداً الإثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع في جدول ترتيب فريق الدورى المصرى برصيد 39 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس في الجدول برصيد 36 نقطة.