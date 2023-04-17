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ميدو يوجه رسالة خاصة لكهربا بعد إيقافه

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رد رسالة خاصة إلى محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعدما تم إيقافه 12 مباراة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

 

 

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا سيستمر في المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد

تقدم الأهلي باستئناف أو تظلم على العقوبة الصادرة ضد اللاعب".

 

وأضاف: "العقوبة سيتم تخفيضها بالطبع، ولكن أقول لكهربا لابد من أن تتعلم".


واختتم: "كهربا بوظ كل اللي عمله وكل ده بيعلمك إن إنت بتعطل نفسك بنفسك".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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