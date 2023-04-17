حسام البدري: الأهلي قادر على عبور الرجاء المغربي في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق الرجاء المغربى في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال البدري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي خاض مباريات مضغوطة بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة، وهناك إصابات كثيرة بالطبع، ومارسيل كولر لديه مهمة صعبة في تجهيز اللاعبين لمباراة الرجاء المغربي، وكذلك اعطاء بعض اللاعبين راحة لتجهيزهم لهذه المباراة".

وأكمل : "الأهلي الاقرب للفوز على الرجاء المغربي، والفريق الاحمر لديه تفوق فني واستقرار كبير عكس المنافس الذي يعاني من عدة أزمات، وستكون جماهير القلعة الحمراء لها دور كبير

أيضا في المباراة، والفريق الأحمر يستطيع التأهل بحكم خبراته".

وتابع: "كهربا أهم عنصر في الأهلي حاليا، ومستواه جيد في الفترة الأخيرة وهو الاقرب للعب أمام الرجاء المغربي".

وحول لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 5 مايو، قال: "لازال باكرًا الحديث حول اللقاء، والناديين لديهم عدة مباريات، ولكن ارى أن الأهلي لو تخطى عقبة الرجاء فسيكون لها تأثير ايجابي في هذه المباراة، واتمنى فوز الأهلي بكل تأكيد".

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