أوسوريو يعلن قائمة الزمالك أمام المقاولون في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الاثنين باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

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