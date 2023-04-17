محامي الأهلي: عقوبة كهربا مبالغ فيها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المحامي محمد رشوان، أنه مُندهش من تسريب عقوبة كهربا في الوقت الراهن، بعد صدور قرار حكم من القضاء الإداري بعزل رئيس الزمالك، مبديًا دهشته من صدور بيان يحوي اسم رئيس النادي الأبيض بعد صدور حكمًا نهائيًا بعزله.

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وقال رشوان في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "رئيس الزمالك لم يعد لديه صفة بعد حكم القضاء الاداري، وعقوبة كهربا سيتم تعليقها حال صدور قرار رسمي، لابد أن يصل إخطار للنادي أولًا، وفور التظلم خلال 10 أيام يتم تعليق العقوبة".

وأضاف: "كهربا من حقه التظلم خلال المدة القانونية 10 أيام، ومن حقه اللعب مع الأهلي أمام سموحة، ويتم تعليق العقوبة لحين انعقاد جلسة للجنة التظلمات، ويتم استدعاء جميع الأطراف وسؤالهم

مرة آخرى".

وأكمل: "لجنة الانضباط لديها الحق في اتخاذ ما يراه بشأن بعض العقوبات، ولكن هناك ضوابط بمعنى أنه لا يجب مضاعفة العقوبة، وكهربا لم يرتكب فعلا فاضحا من أجل ايقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، فهل هذه لاقرارات هدفها القضاء على مستقبل اللاعب؟!".

وزاد: "في حالة وصول خطاب للنادي الاهلي، سيتم الاستئناف على العقوبة ومن حقه يشارك مع الأهلي بشكل طبيعي، والنادي واللاعب لديهم أيام محددة من أجل الطعن على العقوبة".

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