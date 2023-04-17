أرتيتا يكشف سر حزنه بعد مباراة أرسنال ووست هام

ياسر رشاد - القاهرة - بدا الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، حزينا في أعقاب تعادل فريقه أمام وست هام في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

وقال أرتيتا كان مطلوبا من فريقه أن يكون أكثر قسوة، بعدما فقد تقدمه بهدفين ليُفرض عليه التعادل للمرة الثانية في أسبوع واحد

وفقد أرسنال تقدمه أمام مضيفه وست هام، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 - 2 في ملعب لندن الأولمبي.

وأكد أرتيتا: بدأنا اللقاء بشكل رائع مجددا، وسيطرنا على المباراة، استحوذنا وسجلنا هدفين وبعد ذلك قمنا بارتكاب خطأ كبير.

وأوضح: لقد توقفنا عن اللعب بطريقتنا من أجل تسجيل هدف ثالث أو رابع، بدا الأمر سهلا جدا، منحنا وست هام

الأمل والفرصة، وتمكنوا من استغلالها بشكل جيد.

وقال: لقد فعلوا بذلك بطريقة رائعة للغاية ومباشرة، لقد عانينا للخروج من تلك المباراة، إذا لم تكن تدافع عن منطقتك بشكل أفضل، سيكون عليك القيام بالعديد من الأمور بشكل أفضل.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وللأخير مباراة مؤجلة، فيما يحتل وست هام المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.