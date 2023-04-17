إنبى ينصب السيرك ويضرب الأهلى في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين بنادي إنبي تحت 16 سنة ، مواليد 2006 ، فوزاً غاليا على نظيره الأهلى ، بهدف نظيف ،على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17، في بطولة الجمهورية للموسم 2023/2022 .

نجح الفريق البترولى فى فرض سيطرته على معظم فترات المباراة بفضل التحركات الهجومية للاعبى الوسط والهجوم ، وهو ما أسفر عن إحراز هدف مميز عن طريق محسن أشرف ، ولولا سوء التوفيق الذى لازم الفريق فى معظم هجماته لزادت الغلة التهديفية.

شهدت المباراة حضور عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين ووليد رمضان المدير الإدارى لقطاع الناشئين .

ويقود فريق 16سنة مواليد 2006 جهاز فنى يضم:محمود بيومى (مديراً فنياً )، ووائل سعيد ( مدرباً عامًا )، وأحمد خطاب ( مدرباً )

وإبراهيم السيد " هيصة " ( مدرباً لحراس المرمى) ،وسامح عادل ذكى ( إدارياً )