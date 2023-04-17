سيدات الجزيرة يتأهلن لنهائي كأس مصر على حساب سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الجزيرة في التأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة "سيدات" بعد الفوز على فريق سبورتنج مساء اليوم الأحد في دور نصف النهائي.

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وتمكن الجزيرة من حجز أول بطاقات الدور النهائي من المسابقة بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 79/71 في اللقاء الذي اقيم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقدم فريق الجزيرة في الربع الأول والثالث والرابع على نادي سبورتنج فيما كانت نتيجة الربع الثاني هي التعادل بين الفريقين، وكانت النتيجة كالتالي: 19/16 ، 35/35 ، 57/52 ، 79/71.

وحصلت المحترفة بصفوف نادي الجزيرة ديستني بيتس لقب أفضل لاعبة في المباراة بعد مشاركتها

في المباراة بالكامل ونجحت في تسجيل 29 نقطة ساهمت بهم في فوز فريقها.

وينتظر فريق الجزيرة بقيادة مدربه عمرو عصام الفائز من مواجهة هليوبلويس والأهلي التي انطلقت بعد انتهاء لقاء الجزيرة وسبورتنج على نفس الملعب.

يذكر ان المباراة النهائية لكأس مصر "سيدات" يقام يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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