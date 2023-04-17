شكرا لقرائتكم خبر عن جدو والشيمى وعطوة يغيبون عن أسوان أمام إنبى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الجهاز الفني لفريق أسوان، بقيادة أيمن الرمادي، خدمات 3 لاعبين أمام إنبي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يغيب اللاعبون الثلاثة للإصابة، التي طالتهم في الفترة الأخيرة وحرمت الفريق من خدماتهم، ومن المقرر أن تتحدد مواعيد عودة اللاعبين الثلاثة بعد تقرير الجهاز الطبي.

وفي ظل هذه الغيابات يأتي التشكيل المتوقع لفريق أسوان كالتالي: "عمرو حسام في حراسة المرمى،الدفاع: أحمد فتحي «كاستلو»، أحمد خالد، محمد المرسي، علي فتحي،خط الوسط: إسلام صلاح، محمد مصطفى ميدو، عماد فتحي،الهجوم: محمد حمدي زكي، ليوناردو كامون، رافائيل أياجوا".

أعلن المستشار الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، أنه تمت رسميا مخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لعرض مطالب نادى أسوان بضرورة توافر وتعيين حكام دوليين لمباريات الأسابيع المتبقية من بطولة الدورى الممتاز، وتأكيد ضرورة تواجد سيارة الحكم المساعد الڤار.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى أنه ليست هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها مخاطبة المسئولين عن اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام ونادى أسوان لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يتحمل بمفرده تكرار الأخطاء التحكيمية.