شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتعرض كريستو للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة فريقه ضد فاركو في أول عشر دقائق من عمر المباراة ليغادر اللقاء ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغليظ عقوبات الخروج عن النص فى المباريات والملاعب المصرية، من خلال تفعيل اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر أو كأس الرابطة.