شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تبعد بركات حجاج عن سموحة أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، ضربة قوية بعد تأكد غياب مدافعه بركات حجاج عن مواجهة سموحة والأهلى المقرر لها غدا الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويعانى بركات حجاج من الإصابة في العضلة الخلفية والتى لن يستطيع اللحاق بسببها مباراة الأهلي، وهو ما أربك حسابات أحمد سامى الذي كان يعتمد على اللاعب بشكل أساسي.

وطلب أحمد سامى سرعة تجهيز شريف رضا مدافع الفريق السكندرى قبل مواجهة النادي الأهلى، بعدما غاب عن فريق سموحة عن آخر 3 مباريات للفريق السكندرى أمام أسوان والداخلية والاتحاد السكندرى بسبب الإصابة، ويأمل أحمد سامى في استعادة خدماته أمام الأهلي بعد مشاركته في التدريبات، خاصة أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

ويلتقى فريق سموحة مع النادي الأهلي في التاسعة والربع مساء غد الاثنين، على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب أحمد سامى من اللاعبين بعدم تكرار الأخطاء التى ارتكبوها أمام الاتحاد في مباراة الأهلى، خاصة في التحولات من الهجوم إلى الدفاع لعدم استقبال الأهداف.

كما يدرس إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى سموحة في مواجهة الأهلي، معولا يعول على خبرات الهانى سليمان أمام الأهلي من أجل محاولة الذود عن مرمى الفريق السكندرى ومساعدة الفريق لخطف الثلاث نقاط، خاصة بعد ابتعاده عن حراسة سموحة آخر 4 مباريات خاضها سموحة وهي والإسماعيلى وأسوان والداخلية والاتحاد السكندرى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا.