شكرا لقرائتكم خبر عن سامى يفاضل بين نادى ومغربى لقيادة الجبهة اليسرى لسموحة أمام الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، بين محمد مغربى ومحمد نادى للدفع بأحدهما فى مركز الظهير الأيسر غدا أمام الأهلى، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويفكر أحمد سامى فى لاعب يعوض غياب شريف رضا الذى لم يتماثل للشفاء من الإصابة، لذلك فضل إراحته غدا أمام الاهلى، على أن يكون جاهزا للمباريات المقبلة.

وتأتى المفاضلة بين محمد مغربى الذى يجيد فى هذا المركز، ولكن صغر سنه وقلة خبرته ستكون عقبة فى إيقاف بيرسى تاو أو حسين الشحات، فيما يدرس الدفع بمحمد نادى لاعب الوسط فى هذا المركز لمحاولة وقف هذا الجانب الهجومى للأهلى.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادي، محمد الصباحي، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، ماليك بوعيو، زياد، حسين فيصل، دوكوا دودو مصطفى سعد ميسي

الهجوم: بنجامين بواتينج، محمد سعيد، حسام حسن

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفا.