شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تحضيراته لمواجهة سموحة بالدورى غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعدادا لخوض مباراته ضد سموحة غدا الإثنين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعاون طارق مجدي في إدارة مباراة الأهلي كل من: شريف عبد الله وشهاب راشد كمساعدين وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعلى الفار حسام عزب وهيثم الشريف.

وشهد المران تأهيل علي معلول وأحمد عبد القادر في ظل معاناة الأول من الإجهاد والثاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الفرصة للثنائى محمد مجدى أفشة وشادى حسين لاعبى الفريق بمباراة سموحة غداً بالدوري المصري لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للاستعانة بجهودهم خلال المباريات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

وغاب أفشة وشادى حسين عن الظهور في مباريات الأهلى الأخيرة واكتفى اللاعبان بالظهور على دكة البدلاء.

الأهلي سيلعب فى التاسعة والربع مساء غدٍ، الإثنين، مع سموحة بالإسكندرية في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تُقام مباراة العودة أمام الرجاء المغربي يوم 29 أبريل بالمغرب، بعدها سيلعب الأهلي مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات فى السوبر المصري.



مران الاهلي (1)



مران الاهلي (2)



مران الاهلي (3)



مران الاهلي (4)



مران الاهلي (5)



مران الاهلي (6)



مران الاهلي (7)



مران الاهلي (8)



مران الاهلي (9)



مران الاهلي (10)



مران الاهلي (11)



مران الاهلي (12)



مران الاهلي (13)



مران الاهلي (14)



مران الاهلي (15)



مران الاهلي (16)



مران الاهلي (17)



مران الاهلي (18)



مران الاهلي (19)



مران الاهلي (20)



مران الاهلي (21)



مران الاهلي (22)



مران الاهلي (23)



مران الاهلي (24)