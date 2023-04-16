شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا عيسى تحصد ذهبية بطولة البرازيل الدولية للريشة الطائرة لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت ياسمينا عيسى، لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "بارا بادمنتون"، بذهبية بطولة البرازيل الدولية والتي أقيمت بمدينة ساو باولو خلال الفترة من 10 وحتى 16 أبريل الجاري.

وحصدت "عيسى" الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات رفقة الأمريكية "جايكي سايمون".

وفاز الزوجي المصري الأمريكي على الزوجي التايواني بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-17، 21-16".

وكان الزوجي المصري الأمريكي قد فاز في نصف النهائي على زوجي من هونج كونج بنتيجة 2-0 أيضًا حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-8، 21-7".

وتعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024.

جدير بالذكر أن ياسمينا عيسى من ضمن اللاعبات التي يضع عليها اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله آمالًا كبيرة للصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة رفقة زميلتها شيماء سامي وزميلهما أحمد الدكروري.