شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يُشيد بفخرى لاكاى ويطلب استمراره مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بالجنوب أفريقي فخرى لاكاى، مهاجم الفريق، مؤكدًا أن مستواه يتطور بشكل ملحوظ وأصبح من العناصر المؤثرة بالفريق.

وطلب باتشيكو من إدارة بيراميدز استمرار فخرى لاكاى وعدم التفريط فى خدماته بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن عقد اللاعب سينتهى مع بيراميدز بنهاية الموسم.

ويرغب باتشيكو فى الحفاظ على عناصر فريق بيراميدز وعدم التفريط فى خدمات اللاعبين المؤثرين، من بينهم فخرى لاكاى الذى أصبح من أهم العناصر الهجومية بفريق بيراميدز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الداخلية فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى.