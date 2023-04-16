ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يستمر في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، على الرغم من التعادل اليوم أمام وست هام يونايتد 2/2.

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني ب 70 نقطة، ومانشستر يونايتد ثالث الترتيب ب 56 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1_ أرسنال.. 74 نقطة

2- مانشستر سيتي.. 70 نقطة

3- مانشستر يونايتد.. 56 نقطة

4_ نيوكاسل يونايتد.. 56 نقطة.

5- توتنهام.. 53 نقطة

6- أستون فيلا.. 50 نقطة

7- برايتون.. 49 نقطة

8- ليفربول.. 44 نقطة

9- برينتفورد.. 43 نقطة

10- فولهام.. 42 نقطة

11- تشيلسي.. 39 نقطة

12- كريستال بالاس.. 36 نقطة

13- وولفرهامبتون.. 34 نقطة

14- بورنموث.. 33 نقطة

15- وست هام يونايتد.. 31 نقطة

16- ليدز يونايتد.. 29 نقطة

17- إيفرتون.. 27 نقطة

18- نوتنجهام فورست.. 27 نقطة

19- ليستر سيتي.. 25 نقطة

20- ساوثهامبتون.. 23 نقطة

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