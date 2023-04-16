ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يستمر في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر آرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، على الرغم من التعادل اليوم أمام وست هام يونايتد 2/2.
راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام
بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني ب 70 نقطة، ومانشستر يونايتد ثالث الترتيب ب 56 نقطة.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1_ أرسنال.. 74 نقطة
2- مانشستر سيتي.. 70 نقطة
3- مانشستر يونايتد.. 56 نقطة
4_ نيوكاسل يونايتد.. 56 نقطة.
5- توتنهام.. 53 نقطة
6- أستون فيلا.. 50 نقطة
7- برايتون.. 49 نقطة
8- ليفربول.. 44 نقطة
9- برينتفورد.. 43 نقطة
10- فولهام.. 42 نقطة
11- تشيلسي.. 39 نقطة
12- كريستال بالاس.. 36 نقطة
13- وولفرهامبتون.. 34 نقطة
14- بورنموث.. 33 نقطة
15- وست هام يونايتد.. 31 نقطة
16- ليدز يونايتد.. 29 نقطة
17- إيفرتون.. 27 نقطة
18- نوتنجهام فورست.. 27 نقطة
19- ليستر سيتي.. 25 نقطة
20- ساوثهامبتون.. 23 نقطة
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