المقاولون يحفز اللاعبين قبل مباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الزمالك في الدوري.

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ويلتقي المقاولون العرب أمام الزمالك غدا ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.



حرص المهندس محمد عادل فتحي على عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران الأخير للفريق تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني وتحدث المشرف على الكرة مع

اللاعبين على ضرورة التحلي بالروح القتالية والإصرار لتحقيق الفوز والالتزام بالروح الرياضية وبتعليمات المدير الفني .



وأكد فتحي ثقته في الجهاز الفني بقيادة المخضرم شوقي غريب ومجموعة اللاعبين لتقديم عروض قوية هذا الموسم والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري.

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