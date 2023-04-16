تعرف على حكم مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وسموحة والتي ستجمع بينهما غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي سموحة للحكم طارق مجدي ويعاونه كلا من شهاب راشد مساعد اول، شريف عبدالله مساعد ثاني وصبري إبراهيم حكما رابعا، فيما يدير تقنية الفار الحكم حسام عزب ويعاونه هيثم الشريف .

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

الممتاز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق سموحة مساء غدٍ الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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