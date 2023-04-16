ماني يرغب في العودة لليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه السنغالي ساديو ماني سوء توفيق مع ناديه الحالي بايرن ميونخ الألماني، بعدما انتقل لصفوف البفاري مطلع الموسم الحالي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن ماني يرغب في العودة لصفوف فريقه السابق ليفربول، بعدما تراجع مستواه مع العملاق الألماني خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن اللاعب كان يفكر في العودة، لكنه كان يؤجل قراره حتى نعاية الموسم، لكت بعد حادثة ليروي ساني، تأكد اللاعب من أنه يرغب بشدة في العودة

للأنفيلد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وأوضحت أن المشاجرة التي نشبت بين ساني وماني جعلت اللاعب يشعر بإنه مكروه داخل الأليانز آرينا، خاصة من الجماهير.الجدير بالذكر أن ماني وجه لكمة لزميله ساني، بعدما تشاجر الثنائي عقب خسارة فريقيهما من مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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