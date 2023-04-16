محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب الحكم محمود بسيوني ويعاونه كلا من أسامة سيد مساعد اول ، طارق مصطفى مساعد ثاني، حسني سلطان حكم ، فيما يدير تقنية الفار علاء صبري ويعاونه محمد عبدالعزير.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب مساء غدٍ الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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