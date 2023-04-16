لاعب يوفنتوس يدخل في نوبة بكاء بعد تسببه في الخسارة أمام ساسولو

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس، في نوبة بكاء، بعد ارتكابه خطأ كلف اليوفي الخسارة أمام ساسولو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

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ولعب فاجيولي بشكل أساسي قبل حروجه في الدقيقة 66 بعدما أرتكب خطأ فادح، أدى لتسجيل ساسولو هدف المباراة الوحيد.

وكان فاجيولي شتت الكرة التي أرسلت من ضربة ركنية، لكنه شتتها بشكل خاطئ لتصل إلى ديفريل الذي سدد صاورخية في الشباك.

وأجرى ماسميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تبديل بعد الهدف مباشرًا بإخراج فاجيولي ودخول خوان كوادرادو بدلا منه.

وأظهرت عدسات الكاميرات فاجيولي وهو في حالة ذهول، ليدخل في نوبة بكاء بعد جلوس على دكة البدلاء.

وأرتفع رصيد ساسولو إلى 40 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.