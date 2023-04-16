مورينيو يعلن تشكيل الشباب السعودي أمام القوة الجوية العراقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فيسنتي مورينيو المدير الفني للشباب التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام القوة الجوية العراقي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على الأمير فيصل بن فهد في الرياض في إياب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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ويبدأ الشباب مباراته أمام القوة الجوية بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى : كيم سيونج جيو .

في خط الدفاع: فواز الصقور ، إياجو سانتوس ، متعب الحربي .

في خط الوسط : كريتشوفياك ، رياض شراحيلي ، حسين القحطاني ، إيفر بانيجا .

في خط الهجوم: كريستيان جوانكا ، أرون بوبيندزا ، كارلوس جونيور.

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