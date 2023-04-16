تشافي يكشف أسباب تعثر برشلونة أمام خيتافي بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة أن سوء أرضية ملعب مباراة خيتافي والبارسا ليست سببًا في تعادل الفريق اليوم.

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

وتعادل البارسا سلبيًا بدون أهداف أمام خيتافي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني، والتي شهدها ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

ويستمر البارسا في الانفراد بصدراة الليجا برصيد 73 نقطة، ليبتعد عن ريال مدريد صاحب الوصافة ب 62 نقطة.

تصريحات مدرب برشلونة

تحدث تشافي عقب نهاية المباراة، حيث قال: "تدربنا بالأمس على ملعب جاف في برشلونة، وهذا أضر بنا".

وتابع:" إنه أمر سيء للمشاهدة وأيضاً لخيتافي لأنه في أكثر من مرة كان هناك هجمات مرتدة لهم لم يتمكن منير من التسديد بسبب العشب، لكن العشب ليس عذرًا لأننا لم نكن جيدين".

وعن رغبته في استرجاع اللاعبين المصابين، قال: "بالتأكيد، أريد أن استرجع المصابين، والذين هم مهمين للغاية لنا، لا نبحث عن أعذار، عندما ينتهي

الموسم سنرى ما سيحدث".وأكمل: "نحن نقدم موسمًا كبيرًا في الليجا، لكن ينبغي ألا ننام".وأضاف تشافي: " تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب قولي هذا، لكن الحقيقة هو أن الكرة لم تمشي جيداً، لم يكن العشب في حالة جيدة وكان جاف جداً، لكن هذا ليس عذرا، لم نكن بخير، في الوقت نفسه اللقاء لم يكن سيئ على الإطلاق لكن علينا استعادة الشعور ".الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه خصمًا عنيدًا وهو أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة من بطولة الدوري، والمقرر لها في السادية والنصف من مساء الأحد المقبل.



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