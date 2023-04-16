يوفنتوس يسقط أمام ساسولو ويواصل سلسلة النتائج السلبية في الكالتشيو

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت جماهير يوفنتوس صدمة جديدة بالخسارة من ساسولو بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة ال 30 من عمر الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، في المباراة التي استضافها ملعب تريكولوري.

راشفورد في مقدمة غيابات اليونايتد أمام نوتنجهام

جاء هدف ساسولو الوحيد عن طريق جريجوري ديفريل في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وبالرغم من السيطرة الواضحة لليوفي خلال مجريات المباراة، إلا أنه لم يستطع الوصول لمرمى ساسولو، بسبب قوة دفاعات الفريق الاخصم، بعدما دافع لاعبي المنافس عن مرماهم بقوة كبيرة.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 44 في المركز السابع، فيما يرتفع رصيد ساسولو للنقطة 40 في المركز العاشر من ترتيب الكالتشيو الإيطالي.

ويواجه يوفنتوس حالة من عدم الاستقرار الفني خلال الموسم الحالي، بعدما تعرض لخصم نقاط من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على خلفية خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

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