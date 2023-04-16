مانشستر يونايتد يقبض على المركز الثالث وآرسنال يتعثر أمام وست هام

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد مانشستر يونايتد منتصراً من أرض منافسه نونتغهام فورست 2-0، الأحد ضمن المرحلة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل للشياطين الحمر، البرازيلي أنطوني 32، والبرتغالي ديوغو دالوت 76.

وصار مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نيوكاسل.

أما نوتنغهام ففي المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

وفي مواجهة أخرى،انتهت مباراة آرسنال، المتصدر، ومضيف وست هام بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتقدم آرسنال مبكراً بهدفين، غابرييل جيسوس (7) ومارتن أوديغارد (10)، ثم قلص الدولي الجزائري سعيد بن رحة الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وبعد أن أضاع بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 52، أدرك الفريق المحلي التعادل بواسطة جارود بوين في الدقيقة 54.

ويحافظ آرسنال على الصدارة بـ74 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، الوصيف.



(وكالات)