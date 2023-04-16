برشلونة يواصل نزيف النقاط في الليغا ويتعادل للمرة الثانية توالياً

المنامة - ياسر ابراهيم - سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي، خلال مواجهة خيتافي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر الليغا، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

وبعد هذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما بات رصيد خيتافي 31 نقطة في المركز الخامس عشر، وأصبح الفريق الكتالوني يبتعد بفارق 11 نقطة عن غريمه ريال مدريد، بعد أن كان قد تعادل سلبا في الجولة الماضية ضد جيرونا.

وتعادل البرسا للمرة الرابعة هذا الموسم، فيما مني بهزيمتين، ورغم ذلك يبدو أن كتيبة تشافي هيرنانديز الأقرب لحصد لقب الدوري، في ظل الفارق الكبير مع الغريم التقليدي ريال مدريد، مع تبقي 9 جولات فقط على ختام المسابقة الإسبانية.

ويأمل برشلونة في حصد لقب الدوري، بعد وداع مسابقة اليوروباليغ، وكذلك الخروج من نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ريال مدريد ذهابا بهدف دون رد، والسقوط برباعية في لقاء الإياب.