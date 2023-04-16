شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يغيب عن الأهلى أمام سموحة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص محمد الشاوي كريستو، لاعب الأهلي، من اللحاق بمباراة فريقه ضد سموحة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب شكواه من الإصابة.

وتعرض كريستو للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة فريقه ضد فاركو في أول عشر دقائق من عمر المباراة ليغادر اللقاء ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

ويخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الفرصة للثنائى محمد مجدى أفشة وشادى حسين لاعبى الفريق بمباراة سموحة غداً بالدوري المصري لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للاستعانة بجهودهم خلال المباريات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

وغاب أفشة وشادى حسين عن الظهور في مباريات الاهلى الأخيرة واكتفى اللاعبان بالظهور على دكة البدلاء.

الأهلي سيلعب فى التاسعة والربع مساء غدٍ، الاثنين، مع سموحة بالإسكندرية في الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز، ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تُقام مباراة العودة أمام الرجاء المغربي يوم 29 أبريل بالمغرب، بعدها سيلعب الأهلي مع الزمالك يوم 5 مايو المقبل بالأمارت فى السوبر المصري.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.