شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يغيب عن الأهلى أمام سموحة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص محمد الشاوي كريستو، لاعب الأهلي، من اللحاق بمباراة فريقه ضد سموحة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب شكواه من الإصابة.
وتعرض كريستو للإصابة بالتواء في كاحل القدم خلال مباراة فريقه ضد فاركو في أول عشر دقائق من عمر المباراة ليغادر اللقاء ويشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.
وغاب أفشة وشادى حسين عن الظهور في مباريات الاهلى الأخيرة واكتفى اللاعبان بالظهور على دكة البدلاء.
ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء غد، الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.