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القاهرة - سامية سيد - فاز المصري معاذ ابراهيم بالمركز الاول في بطوله افريقيا للناشئين تحت ١٤ سنه التي اقيمت في العاصمة الاوغندية كمبالا خلال الفترة ٩ حتي ١٤ ابريل ٢٠٢٣ وذلك بعد تغلبه علي منافسه الاوغندي في المبارة النهائية الحماسية التي شهدت حضور مكثف من الجماهير الاوغندية والافريقية وبمشاركة السفير منذر سليم سفير جمهورية مصر العربية لدي اوغندا والقنصل شادي محمود عبد اللطيف القنصل المصري بالسفارة المصرية.

الجدير بالذكر ان البطولة قد شهدت ايضا مشاركة الانسة عاليا سرايا ( ١٣ سنة ) والتي نجحت في اقتناص المركز الرابع فردي والمركز الثالث مزدوج في بطولة الانسات.



اللاعب معاذ ابراهيم يفوز بالمركز الأول بطولة إفريقيا للناشئين تحت 14 سنة في أوغندا (3)



اللاعب معاذ ابراهيم يفوز بالمركز الأول بطولة إفريقيا للناشئين تحت 14 سنة في أوغندا (1)