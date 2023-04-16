شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكرم فريق الناشئين مواليد 2012 بعد الفوز ببطولة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إدارة نادى الزمالك على تكريم فريق براعم 2012 بعد الفوز ببطولة زد الودية للبراعم التى أقيمت فى التجمع الخامس، وقدم المجلس الأبيض التهنئة لطارق يحيى مدير قطاع المدرسة والجهاز الفني والإداري والبراعم، موجها التهنئة فى حديثه للبراعم، "أنتم مستقبل الزمالك.. قطاع الناشئين الكنز الذى يملكه النادي".

وفاز براعم الزمالك على الأهلي في نهائي البطولة بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، وحقق الفريق الفوز على الجونة وبيراميدز وزد ثم الفوز في النهائي على الفريق الأحمر.

وحرص طارق يحيى مدير قطاع المدرسة الأساسية "البراعم" وأسامة حسن المدير الفني للمدرسة، و محمد صبحي المدير الإداري، على التواجد أثناء التكريم.



فريق الزمالك مواليد 2012



عز لاعب الزمالك

ويقود الفريق أحمد عبدالله مديرا فنيا، ويعاونه محمد صابر وأحمد جمال مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدرب حراس، مجدي قاصد إداري للفريق، هشام رسلان أخصائي تأهيل، عمر عبد العزيز وحازم فوزي عمال مهمات.



زياد حارس الزمالك



أدهم لاعب الزمالك



عمر الجزار لاعب الزمالك



لاعبى الزمالك مع احمد عبد الله



عز و زياد مع أسامة حسن



